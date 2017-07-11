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Лукашенко заявил о необходимости снять барьеры на общем экономическом пространстве с РФ

Экономика и бизнес
11 июля, 11:22 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июля. /ТАСС

По словам президента Белоруссии, РФ остается стратегическим союзником и основным экономическим партнером страны

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МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу правительству более результативно работать над снятием барьеров на общем экономическом пространстве с Россией.

"Основная проблема - барьеры на общем экономическом пространстве. Надо, чтобы работа над их устранением велась более результативно", - заявил Лукашенко во вторник на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии. При этом он подчеркнул, что действовать надо "на всех площадках: и в "двойке" (с Россией - прим. ТАСС), и в "пятерке" (в рамках ЕврАзЭС - прим. ТАСС), и на региональном уровне". "И правительству, и МИДу, и минэкономики нужно добиваться реального эффекта в этом направлении", - потребовал глава государства.

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В частности, Лукашенко заявил, что белорусские товары оказываются в невыгодном положении на рынке РФ "из-за масштабной поддержки российских предприятий из федеральных источников". По его словам, для Белоруссии "создание равных условий для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства и ЕАЭС является стратегической задачей", которую "следует решать настойчиво и как можно скорее".

При этом президент подчеркнул, что речь идет не только о ценах на нефть и газ. "Не менее важно добиваться проведения согласованной политики в промышленной и аграрной сферах, - сказал Лукашенко. - Должны быть исключены как прямые барьеры по доступу на рынок, так и другие меры, дискриминирующие белорусских производителей. В то же время надо вырабатывать совместные подходы для защиты общего внутреннего рынка".

По словам белорусского лидера, в этой части он видит "серьезные" недоработки со стороны правительства, МИДа, представителей страны в интеграционных объединениях. От экспортеров Лукашенко потребовал не останавливаться, если в работе на российском рынке у них идет все относительно хорошо, и расширять свое присутствие.

Россия - стратегический союзник

По словам президента Белоруссии, Россия остается стратегическим союзником и основным экономическим партнером республики.

"Стратегическим союзником нашей страны была, есть и останется Россия. Мы проводим согласованную линию во внешней политике и в сфере безопасности, успешно развиваем комплекс социально-гуманитарных вопросов", - сказал глава государства.

По его словам, Россия - основной торгово-экономический партнер Белоруссии. "Мы вместе вырабатываем общие подходы по ключевым подходам в экономике", - сказал президент. Он сообщил, что из $2 млрд экспорта, которые "Белоруссия добавила в январе-мае текущего года, половина пришлась именно на Россию". "Мы видим, что, несмотря на все возникающие для нас преграды на этом рынке, в том числе и искусственные, спрос на наш товар есть", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях "надо спокойно, уверенно и настойчиво продолжать работу с российской стороной над решением конкретных экономических вопросов".

"Если россияне сегодня говорят, что эмбарго, санкции - это шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики, потому что наши народно-хозяйственные связи очень переплетены и кооперация глубочайшая, - сказал президент. - Когда они говорят об импортозамещении, это шанс для нашего импортозамещения".
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