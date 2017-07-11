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КС признал право граждан на компенсацию судебных расходов по делам о кадастровой оценке

Экономика и бизнес
11 июля, 11:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, июля. /ТАСС

Суд отметил, что государство не вправе, вводя механизм массовой оценки объектов недвижимости для налогообложения, перекладывать некомпенсируемое бремя вынужденных расходов на налогоплательщика

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© Вадим Жернов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционными некоторые положения Арбитражного процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ, которые не позволяют гражданину, оспаривающему кадастровую стоимость своего участка, компенсировать судебные расходы, даже если он выиграл дело.

Экспертное мнение

Автор: АБРАМОВ Алексей Абрамов
Алексей

Как оспорить кадастровую стоимость

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Соответствующее решение оглашено во вторник в суде.

Заявители, которые оспаривали стоимость своих участков и выиграли дела в суде, не смогли компенсировать затраты на юридическую помощь и экспертизу.

"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции", - говорится в материалах судах.

КС отметил, что "государство не вправе, вводя механизм массовой оценки объектов недвижимости для налогообложения, перекладывать на налогоплательщика некомпенсируемое бремя вынужденных расходов, связанных с устранением допущенных при ее проведении ошибок, что фактически происходит на основе оспариваемых норм".

"Законодателю необходимо уточнить правила распределения расходов по делам о кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере, равном их рыночной стоимости", - отмечает суд.

Дела заявителей будут пересмотрены.

История вопроса

Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы Натальи Слободняк и федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр". Они оспаривали в Арбитражном суде Республики Дагестан кадастровую стоимость своих земельных участков, определенную местными органами исполнительной власти.

Суды жалобы истцов удовлетворили, в обоих делах кадастровая стоимость была приравнена к рыночной. С владельцев земельных участков были взысканы стоимость судебной экспертизы, при этом суды отказали заявителям в компенсации судебных издержек.

Суды пришли к выводу, что истцы фактически реализовывали свое право на установление в судебном порядке кадастровой стоимости участков в размере рыночной, что при рассмотрении дела не оспаривалось. Поэтому решения судов не могут расцениваться как принятые против ответчика, соответственно, судебные расходы несет истец.

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