Глава Boeing в России: авиакомпании будущего станут агрегаторами услуг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпании в будущем перестанут быть исключительно компанией в транспортном секторе и станут агрегаторами услуг, в том числе к ним перейдут функции туроператоров. Об этом заявил в ходе форума-выставки "Иннопром-2017" президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко.
"Деньги от самолетного бизнеса становятся больше, когда самолет оценивается как услуга… Нужно дойти до пассажира - он хочет летать самолетами в отпуск, хочет летать в командировку, и ему не нужно знать про авиакомпанию, туристического агрегатора или владельца отеля. Ему нужно нажать одну кнопку - как мы сейчас делаем, когда мы хотим получить пиццу, и Uber нам ее привозит. И это время подойдет", - сказал он.
По словам Кравченко, в будущем сами авиакомпании перестанут работать как отдельный класс экономики. "Услуга будет на первом месте. И Boeing будет уже абсолютно сервисной компанией, самолет как объект будет просто одной частью структуры. Обслуживание всего этого самолета будет важнее, чем сам самолет. Чем черт не шутит - может, самолет уже станет вторичным", - отметил он, говоря о перспективах авиакомпаний в части развития дополнительных сервисов.
Глава компании напомнил, что в ближайшие 20 лет для рынка гражданской авиации понадобятся 44 тыс. самолетов на сумму $6,8 трлн. Если же самолет будет оценивается как услуга, то доход от сервиса достигнет $8,1 трлн.
Мировой рынок гражданской авиации растет примерно на 7% в год, а российский - в три раза быстрее, на 22%. У "Аэрофлота" при этом уже сейчас второе место после дохода от перевозок занимают доходы от продаж товаров на борту, добавил Кравченко.