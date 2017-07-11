Китай и США проведут первый раунд экономического диалога 19 июля в Вашингтоне

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Первый раунд Всеобъемлющего экономического диалога между КНР и США состоится 19 июля в Вашингтоне. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Трампом в Гамбурге, 19 июля в Вашингтоне состоится первое заседание Всеобъемлющего экономического диалога между нашими странами. Мы проведем углубленный обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества и торговли", - отметил он.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР также сообщил, что с китайской стороны делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, с американской - министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.