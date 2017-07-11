Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рекордные 44 тыс. гостей зарегистрировались на "Иннопром" за первые два дня

Экономика и бизнес
11 июля, 11:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Увеличилось также число людей, занятых с гостями выставки, сообщил губернатор Свердловской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сорок четыре тысячи гостей зарегистрировались на посещение международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге за первые два дня. Об этом во вторник сообщил журналистам врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Отдача наших экспонентов и партнеров, которые тут представлены, гораздо выше, и в целом работа очень достойная. Однозначно приехало больше гостей по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Увеличили число людей, занятых с гостями "Иннопрома". Хочу сказать, что только за вчерашний день зарегистрировалось 34 тыс. человек, на сегодняшний день - 44 тысячи, это рекордный показатель регистрации гостей и нашей работы", - сказал он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" станет "Умное производство", страна партнер - Япония.

Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
3
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
4
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
7
Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора инвалиду Антону Мамаеву за разбой
Темы дня
Реклама