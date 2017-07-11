Рекордные 44 тыс. гостей зарегистрировались на "Иннопром" за первые два дня

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сорок четыре тысячи гостей зарегистрировались на посещение международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге за первые два дня. Об этом во вторник сообщил журналистам врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Отдача наших экспонентов и партнеров, которые тут представлены, гораздо выше, и в целом работа очень достойная. Однозначно приехало больше гостей по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Увеличили число людей, занятых с гостями "Иннопрома". Хочу сказать, что только за вчерашний день зарегистрировалось 34 тыс. человек, на сегодняшний день - 44 тысячи, это рекордный показатель регистрации гостей и нашей работы", - сказал он.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" станет "Умное производство", страна партнер - Япония.
Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.