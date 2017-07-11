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Клепач: цены на нефть перейдут к росту к концу года

Экономика и бизнес
11 июля, 12:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

По мнению зампреда ВЭБ, цена может вырасти до $50 за баррель

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Цены на нефть перейдут к росту к концу 2017 года, сегодняшняя волатильность связана с переизбытком запасов, считает заместитель председателя - главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Пока мы прогноз по нефти не меняем, то, что будет волатильность, все ожидали. Много было ожиданий, что цены на нефть летом могут несколько просесть, потому что запасы по-прежнему большие. Я думаю, что нефть к концу года пойдет вверх - до уровня $50 за баррель", - сказал он журналистам в кулуарах "Иннопром"-2017.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что ведомство может повысить прогноз по среднегодовой цене на нефть.

Тем не менее, по его словам, "есть риски", что к концу года цена на нефть опустится ниже текущего уровня.

Цена барреля нефти Brent с начала текущего года снизилась на 18,4% - до $46,35 за баррель. При этом в начале года Brent стоила $57 за баррель, что на 53% выше, чем в начале 2016 года.

Ключевая ставка Банка России

Клепач также считает, что ЦБ на ближайшем заседании совета директоров может взять паузу по ключевой ставке.

"Я думаю, может (взять паузу по ставке - прим. ред.), - сказал он журналистам в кулуарах "Иннопром-2017", отвечая на соответствующий вопрос.

Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.

Совет директоров Банка России 16 июня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 9% годовых. Однако глава ЦБ заявила, что Банк России может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году, если оценка рисков, прежде всего среднесрочных рисков, покажет, что повысилась вероятность их реализации.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

Совет директоров Банка России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле регулятор снизил ключевую ставку еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

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Персоны
Клепач, Андрей Николаевич
Страны
Россия Динамика ключевой ставки Центробанка
Темы
Мировые цены на нефть
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