Спецпредставитель президента РФ назвал атаку WannaCry тестовой

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Атака вируса-шифровальщика WannaCry носила тестовый характер с целью изучения уязвимости организаций различных отраслей, ожидаются более масштабные атаки, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Берем последнюю атаку WannaCry - 150 стран, казалось бы, небольшой ущерб, но это была тестовая атака. И заранее могу сказать, что ожидаются куда более серьезные атаки", - сказал он на Инфофоруме, который проходит 11-12 июля в Севастополе.
12 мая хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в десятках стран с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники воспользовались шпионским программным обеспечением, которое использовало Агентство национальной безопасности США.
Позднее о вероятном повторении атак с использованием вирусов-вымогателей заявлял зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, курирующий блок информационной безопасности кредитной организации.