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Медведев: при балансировке бюджетов регионов нужно исходить из реальных возможностей

Экономика и бизнес
11 июля, 15:16 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 11, июля. /ТАСС

Глава кабмина напомнил, что правительство продолжает работу над проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы

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ГОРКИ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым найти согласованные и взвешенные решения при балансировке бюджетов регионов и исходить из реальных финансовых возможностей федерального бюджета. Об этом он заявил на совещании по расходам бюджета.

"Нужно найти согласованные и взвешенные решения, исходя из наших реальных финансовых возможностей", - сказал Медведев, открывая совещание.

Глава кабмина напомнил, что правительство продолжает работу над проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы. В рамках подготовки кабмин проведет серию совещаний по части бюджетных расходов и в ближайшее время определится по расходам на отдельные отрасли, такие как промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, а также по объему финансирования науки, здравоохранения и образования.

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