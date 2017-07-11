Медведев: при балансировке бюджетов регионов нужно исходить из реальных возможностей

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ГОРКИ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым найти согласованные и взвешенные решения при балансировке бюджетов регионов и исходить из реальных финансовых возможностей федерального бюджета. Об этом он заявил на совещании по расходам бюджета.
"Нужно найти согласованные и взвешенные решения, исходя из наших реальных финансовых возможностей", - сказал Медведев, открывая совещание.
Глава кабмина напомнил, что правительство продолжает работу над проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы. В рамках подготовки кабмин проведет серию совещаний по части бюджетных расходов и в ближайшее время определится по расходам на отдельные отрасли, такие как промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, а также по объему финансирования науки, здравоохранения и образования.