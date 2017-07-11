Госдума рекомендовала исключить из стоимости авиабилета тариф на багаж при его отсутствии

Почти втрое больше детей соберет вторая смена центра "Сириус- Альтаир" в ДагестанеВ стране 11 июля, 15:41
Производство деталей для Boeing откроется через год в "Титановой долине"Новости Урала 11 июля, 15:15
Ученые успешно завершили испытания по вживлению имплантов, распечатанных на 3D-принтереНовости Урала 11 июля, 15:14
"Урал" готов отдать в аренду футболистов Заболотного и СтавпецаСпорт 11 июля, 15:10
Футболист "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в "Баварии"Спорт 11 июля, 14:58
Мозгов в преддверии сбора национальной команды будет заниматься с личным тренеромСпорт 11 июля, 14:55
Шотландский писатель Грэм Макрей Барнет представил в РФ роман "Его кровавый проект"Культура 11 июля, 14:55
Кольчугинский завод изготовил 200 подстаканников для чемпиона НБА "Голден Стэйт"Спорт 11 июля, 14:48
Президент ФК "Урал" поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме "8+17"Спорт 11 июля, 14:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа при его отсутствии.
На заседании комитета было принято решение о рассмотрении законопроекта во втором чтении на пленарном заседании в среду, 12 июля.
Изменения предусматривается внести в Воздушный кодекс РФ. По словам разработчиков, в первую очередь инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок. Проект закона устанавливает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади. Перевозчик или уполномоченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.
Законопроект предусматривает два альтернативных способа определения нормы бесплатного провоза багажа (не менее двух мест либо 10 кг багажа на одного пассажира), а также возможность их комбинирования. Это позволит нивелировать риски, связанные с применением российскими и иностранными перевозчиками различных подходов к расчету допустимого для бесплатной перевозки количества багажа пассажиром при стыковках рейсов российских перевозчиков с иностранными в рамках единой пассажироперевозки.
Перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором.
Законопроект создает условия для формирования и работы лоукостеров и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира, указывали авторы в сопроводительных материалах.