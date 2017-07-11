Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Немецкий концерн Siemens подал иск против представителей компании "Технопромэкспорт" (ТПЭ) из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель пресс-службы немецкого концерна Вольфрам Трост.

"Иск подан, - сказал он. - Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это. А именно против менеджмента ТПЭ. Иск подан в Москве".