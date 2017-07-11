Мантуров поддержал идею мониторинга кризисных ситуаций на промпредприятиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС /. Государственная информационная система промышленности используется Министерством промышленности и торговли РФ для мониторинга негативных ситуаций на предприятиях.

Она не только показывает текущую картину на производствах, но и помогает им координироваться между собой, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос о перспективах введения систем мониторинга ситуации на предприятиях в связи с проблемами на Нижнетагильском заводе.

"У нас сегодня создана государственная информационная система промышленности, которая активно развивается в рамках реализации закона о промышленной политике, и в каждом регионе открыты личные кабинеты у руководителей, отвечающих за промышленную политику в руководстве областей. Открываются личные кабинеты непосредственно на предприятиях", - сказал Мантуров.

По словам министра, базой для создания системы стал портал Проммонитор.рф, который реализовывался в рамках кризисных ситуаций 2013-2014-х годов. По словам Мантурова, "по мере ее развития, по мере ее совершенствования и появления большего числа предприятий, можно будет в режиме онлайн мониторить ситуацию, обновлять данные".

"Более того, важна и полезна эта информация не только для государственной, федеральной власти, но и для... информации между предприятиями. Бывает так, что предприятия, находящиеся в одном регионе, не знают о существовании друг друга. Это плохие примеры, но такое в регионах бывает. И покупают продукцию у соседнего предприятия, например, гидравлические шланги, через Китай. Ну, это просто дикость тотальная", - добавил министр.

Ситуация на Нижнетагильском заводе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату до тех пор, пока к руководству предприятия не обратится глава государства. Обращение рабочих он передал Евгению Куйвашеву во время личной встречи 9 июля.

После принятия мер прокурорского реагирования накануне была изыскана оставшаяся сумма задолженности, достаточная для полного ее погашения. 10 июля уже были произведены выплаты 66 работникам предприятия на сумму свыше 5,4 млн рублей. Во вторник еще 17 работников получили деньги.

О предприятии

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий основан в 1964 году. Производство термоизоляционной продукции из минерального волокна (плиты и маты из минеральной ваты, перлитовый песок и перлитококсовая смесь). По данным областных властей, с 2014 года на предприятии наблюдается сокращение производства на 70%. Модернизация производства собственником не проводилась.

В связи с тяжелой экономической ситуацией, сложившейся на предприятии, наблюдается отрицательная динамика в части уплаты налогов и страховых взносов на пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Фактически производство продукции на заводе было прекращено еще в 2016 году.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония.

Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.