Законопроект о системе преференций для фармкомпаний скоро поступит в правительство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Законопроект о трехступенчатой системе преференций для фармпроизводителей в ближайшее время должен быть направлен в правительство.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах "Иннопром-2017" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В ближайшее время, я надеюсь, мы завершим процедуру согласования, внесем уже итоговый документ в правительство", - сказал он. Министр отметил, что проект проходит процедуру согласования уже второй раз.

"Причина в том, что мы пытаемся найти наиболее комфортный, с одной стороны, прозрачный, с другой стороны, выгодный для всех участников рынка подход, поскольку большинство зарубежных компаний, кто развивает свое производство в России, вложили существенные средства в развитие своих производств. Мы должны учитывать все эти факторы", - подчеркнул Мантуров.

Трехступенчатая система преференций может установить преимущество на государственных торгах для компаний, которые производят фармацевтические субстанции на территории России. Таким образом, компания, локализовавшая производство полного цикла, получит наибольшие преференции.

"Нацимбио" моежт стать единственным поставщиком лекарств от ВИЧ

Мантуров также сообщил, что Минпромторг готов поддержать инициативу по назначению "Нацимбио" единственным поставщиком препаратов для лечения ВИЧ, гепатита и туберкулеза в рамках госзакупок. "Вопрос по полномочиям единственного поставщика относится к компетенции президента и правительства. Как будет сформирована позиция профильного ведомства - Минздрава - в этой части мы, Минпромторг, готовы поддержать в согласовании принимаемого решения правительства после подтверждения президента по единственному поставщику", - сказал он.

В июне 2017 года генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что государственная корпорация намерена обратиться в Минпромторг с просьбой назначить ее дочернюю компанию "Нацимбио" единственным поставщиком препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов в рамках госзакупок после третьего квартала. Он также отмечал, что в России сегодня практически не производятся новые вакцины, поэтому "Ростех" ведет переговоры с иностранными компании о локализации производства.

Ранее "Нацимбио", которая входит в "Ростех", и российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" объявили о запуске производства препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в России.