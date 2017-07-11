Мантуров не исключает повышения налога на "роскошные" автомобили

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил повышения транспортного налога на "роскошные" автомобили, стоимостью более 3 млн рублей.
Об этом министр сообщил журналистам на "Иннопром-2017".
"Решение не принято, но мы с коллегами из Минфина в этом плане работаем. Если придем к пониманию, то такое решение будет принято", - сказал он.
В соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ, принятыми в июле 2013 года, владельцы автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей должны платить транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов начиная с 1 января 2014 года. Размер коэффициента варьируется в зависимости от стоимости и возраста автомобиля. Самый низкий коэффициент 1,1 применяется к автомобилям стоимостью от 3 до 5 млн рублей возрастом от 2 до 3 лет с момента выпуска, самый высокий коэффициент - 3 - применяется к автомобилям ценой более 15 млн рублей и возрастом до 20 лет.
В список вошли легковые автомобили премиум-класса ведущих марок, таких как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce. Также в перечне модели премиального сегмента Nissan (модели GT-R и Patrol 5.6 V8), Volkswagen (Touareg и Phaeton), Hyundai Equus, Toyota Landcruiser. Всего в списке Минпромторга - 191 моделей автомобилей.