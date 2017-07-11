Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Симферопольская и Севастопольская теплоэлектростанции (ТЭС) будут оснащены турбинами российского производства, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".
"Будут использованы российские технологии, и мы заверили своих западных коллег в том, что это будут турбины российского производства. Да, с использованием элементов зарубежного производства, но при этом будет российский сертификат и российские турбины", - пояснил министр.
Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что Россия поставила в Крым турбины немецкой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза. При этом одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.
ТАСС пока не удалось получить комментарий в "Интеравтоматике" и Siemens, действительно ли "Интеравтоматика" приняла предложение об участии в строительстве ТЭС в Крыму и к каким последствиям для Siemens это может привести в условиях санкций. В Минэнерго РФ также не стали комментировать этот вопрос.
Однако в ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.
В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что по крайней мере две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым. В итоге Siemens подала иск против "Технопромэкспорта" из-за использования газовых турбин в Крыму. Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.
Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, возможный отзыв турбин компанией Siemens никак не повлияет на сроки ввода ТЭС - первые блоки электростанций будут введены в первом квартале 2018 года.
"Технопромэкспорт" строит две газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт планировался в сентябре 2017 года, однако был перенесен на начало 2018 года.
На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Но договориться стороны так и не смогли.
При этом Чемезов не исключал, что из-за задержки с поставкой турбин строительство станций может завершиться только в середине 2018 года.