Мантуров: оборонные активы УВЗ будут увеличивать долю гражданского производства

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Оборонные активы "Уралвагонзавода", несмотря на то, что технически позиционируются как часть бронетанкового холдинга Ростеха, будут увеличивать долю гражданского производства.
Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума-выставки "Иннопром-2017" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Сегодня они (военные активы УВЗ - прим. ред.) позиционируются как бронетанковый холдинг. Но при этом задача президента стоит - к 2030 году по всем предприятиям ОПК выйти на уровень производства гражданской продукции не менее 50% по году. Поэтому бронетанковый холдинг будет на 50% в гражданском секторе и чувствовать себя так же уверенно и комфортно", - сказал он.
Ранее УВЗ вошел в состав госкорпорации "Ростех", после чего встал вопрос о делении либо сохранении в едином формате гражданских и оборонных активов компании.