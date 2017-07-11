Мантуров: оборонные активы УВЗ будут увеличивать долю гражданского производства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Оборонные активы "Уралвагонзавода", несмотря на то, что технически позиционируются как часть бронетанкового холдинга Ростеха, будут увеличивать долю гражданского производства.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума-выставки "Иннопром-2017" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня они (военные активы УВЗ - прим. ред.) позиционируются как бронетанковый холдинг. Но при этом задача президента стоит - к 2030 году по всем предприятиям ОПК выйти на уровень производства гражданской продукции не менее 50% по году. Поэтому бронетанковый холдинг будет на 50% в гражданском секторе и чувствовать себя так же уверенно и комфортно", - сказал он.

Ранее УВЗ вошел в состав госкорпорации "Ростех", после чего встал вопрос о делении либо сохранении в едином формате гражданских и оборонных активов компании.