Reuters: Siemens частично пересматривает связи с РФ после истории с турбинами

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Германская компания Siemens частично пересматривает свои деловые связи с Россией после сообщений о том, что турбины ее производства, предназначавшиеся для российских клиентов, могли быть поставлены в Крым в нарушение условий договора и европейских санкций. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в Siemens.
"Мы должны обдумать, что это означает для наших отношений с Россией, - заявил источник в компании. - Мы не можем вернуться к обычному бизнесу, как будто ничего не случилось".
Представитель Siemens дал понять, что компания не собирается предпринимать поспешных действий. "Нужно сохранять хладнокровие, но действовать ответственно", - сказал источник. "Это будет иметь определенные последствия для отдельных связей", - добавил он. Представитель компании не уточнил, на какие именно направления бизнеса может повлиять ситуация, возникшая после публикации материалов о поставках турбин.
Германская компания Siemens в понедельник заявила, что турбины ее производства, предназначавшиеся для российских клиентов, могли быть поставлены в Крым в нарушение условий договора. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что турбины Siemens были поставлены в Крым в обход санкций Европейского союза.
В распространенном заявлении Siemens отмечает, что предприятие готово принять юридические меры. Фирма настаивает на том, чтобы перенаправленные на полуостров турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.