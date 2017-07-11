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Гендиректор: инвестиции УГМК в развитие активов в 2017 г. составят $1 млрд

Экономика и бизнес
11 июля, 17:21 UTC+3 МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Андрей Козицын отметил, что финансирование горного производства, где присутствует золоторудная составляющая, составляет от $400 до $500 млн по году

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), крупнейший производитель меди в России, в 2017 г. инвестирует в модернизацию активов около $1 млрд. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Андрей Козицын в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Если консолидировано по компании, то, опять же, год на год не приходится, но в среднем на уровне миллиарда долларов в рублях каждый год мы инвестируем и в развитие, и в поддержание, и в реконструкцию комплексов УГМК", - сказал он, отвечая на вопрос об инвестициях в текущем году.

Говоря об инвестициях в развитие золоторудных активов, Козицын отметил, что финансирование горного производства, где присутствует золоторудная составляющая, составляет от $400 до $500 млн по году.

"Эти средства мы инвестируем в горное производство, в рамках которого УГМК добывает золото и серебро. Это более корректно, потому что вчистую золото мы добываем, но это порядка 500 кг по году всего, а с учетом золота как сопутствующего металла при добыче меди и цинка - больше 10 т с запасом", - добавил он.

УГМК создана в 1999 г., управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания ежегодно производит около 350-380 тыс. т меди, более 1 млн т стального проката и добывает 44-45 млн т угля.

Доля основателя и президента УГМК Искандара Махмудова в компании составляет около 40%, гендиректора УГМК Андрея Козицына - около 35%, еще по 7,5% принадлежит топ- менеджерам и членам совета директоров УГМК Эдуарду Чухлебову и Игорю Кудряшкину.

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