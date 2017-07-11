УГМК ожидает сохранения текущей цены на медь, либо небольшого роста

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), крупнейший производитель меди в России, ожидает, что цена на медь в среднесрочной перспективе сохранится на текущем уровне, либо незначительно увеличится, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Андрей Козицын.

"С учетом того, что происходит на рынках Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона и в Европе, я думаю, что цена должна, как минимум, сохраняться, а по оптимистическому прогнозу, понемногу расти год к году. Потому что спрос двигается, и двигается серьезно, разница по дисбалансу между спросом и предложением реально уменьшается", - сказал Козицын.

Стоимость фьючерса на медь с поставкой в сентябре 2017 года во вторник в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к 15:30 мск почти не изменилась и находится на уровне $2,6455 за фунт.

Он добавил, что, по его оценкам, внутреннее потребление меди в текущем году составит порядка 300-320 тыс. тонн, остальное уйдет на экспорт.

"С учетом того, как сегодня выглядит потребление, то по всем производителям меди - это "Норильский никель", мы и "Русская медная компания" - пропорция примерно сохранится. Внутреннее потребление будет на уровне трехсот тысяч тонн в зависимости от рынка, примерно, 300-320 тысяч тонн по году. Остальное - экспорт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, УГМК в текущем году увеличит показатели производства рафинированной меди, цинка и угля.

"С учетом того, как складывается ситуация по сырью, сделаем, я думаю, больше и по рафинированной меди, и по цинку, и по углю сделаем больше. Если считать в рублях, все будет зависеть от того, каким образом регулятор будет держать курс. Но раз в физике больше, значит, в долларах тоже будет больше. А прогноз по курсовой разнице дело неблагодарное", - добавил Козицын.

В 2016 г. году в беседе с ТАСС Козицын предполагал, что при цене нефти в $40-60 за баррель, цены на медь сохранятся в диапазоне $4,5-5,2 тыс. за тонну.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.