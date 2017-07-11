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СТАМБУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Меморандум с "Роснефтью" предусматривает поставку в адрес ВР 20 млрд куб. м газа. Об этом сообщил ТАСС глава BP Роберт Дадли.
"Мы увеличили с прошлогоднего уровня, в 2016 году он был ниже. В этом году мы значительно увеличили его, до 20 млрд кубометров", - сказал он, отвечая на вопрос, какой объем поставок газа предусматривает меморандум о взаимопонимании между BP и "Роснефтью".
Ранее главный экономист ВР в России Владимир Дребенцов сообщал журналистам, что меморандум между BP и "Роснефтью", подписанный в прошлом году, предполагает поставки от 7 млрд до 20 млрд кубометров газа в год при наличии у российской нефтяной компании такой возможности.
В июне 2017 года "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и дочернее предприятие ВР - BP Gas Marketing Limited - планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы.
Тогда Дадли сообщал ТАСС, что компания готова с 2019 г. покупать газ у "Роснефти" после получения необходимого разрешения от властей РФ.
Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, однако разрешения на экспорт трубопроводного газа "Роснефть" пока добиться не может.