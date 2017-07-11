Мантуров: Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" под давлением "из-за океана"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Немецкая компания была вынуждена обратиться в суд из-за давления, заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Они вынуждены это делать, на них давит "старший брат" из-за океана. При этом мы обеспечили максимальную корректность в части использования тех технологий, которые были использованы в данном случае, - отметил Мантуров. - У турбин есть российский сертификат, поэтому коллег не должно это сильно затронуть".