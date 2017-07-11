Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая

ВОЛОГДА, 11 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сельскохозяйственные предприятия Вологодской области втрое отстают по объемам уборки урожая и заготовки кормов на зиму для скота из-за непогоды.

Вследствие интенсивных дождей техника не может выйти на поля, движение большегрузов приостановлено в девяти муниципалитетах области, сообщили в областном правительстве, муниципалитетах и вологодском Гидромете.

Тотальное подтопление

"Ситуация - серьезнее не бывает, - сообщил ТАСС во вторник ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Александр Гречиха. - Вымокание, разжижение грунта наблюдается почти повсеместно в Вологодской области. В дальнейшем интенсивность дождей немного понизится, температура воздуха будет повыше, поэтому испарение будет больше, но обстановка останется сложной, дожди сохранятся. За июнь выпало две месячных нормы осадков, с начала июля - уже более половины нормы".

По его данным, сотрудники Вологодского ЦГМС сейчас выезжают на поля, где в составе комиссий с участием муниципальных администраций и сельхозпредприятий определяют ущерб, полученный аграриями. Работа комиссий займет три и более недели с учетом обширной территории региона.

Повреждены дороги

Из-за интенсивных дождей и резкого ухудшения состояния дорожной сети ограничено движение большегрузов на региональных и муниципальных трассах в девяти районах области. В основном, ограничение коснулось лесопромышленников.

Как сообщил заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Николай Гузилов, дороги, по которым лесозаготовители перевозили пиломатериалы, сейчас находятся в плохом состоянии, из-за чего ограничен и проезд транспорта с продуктами питания, поэтому региональные власти вынуждены были ввести ограничения. В остальных 19 муниципалитетах, которых ограничения не коснулись, лесозаготовители совместно с дорожными службами оперативно устраняют возникающие повреждения на дорогах.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по области, по данным на 11 июля, на контроле спасателей остаются три участка дорог в Шекснинском и Кирилловском районах.

"В Шекснинском районе нарушено сообщение по автодороге "Медвежье - Трошино", где подмыло полотно и обрушился мост, отрезаны три деревни с 13 жителями. Имеется объезд вброд для грузовиков, пешее сообщение не нарушено, восстановительные работы планируют завершить к 16 июля. В Кирилловском районе реки Сусла и Ситька залили две дороги, нарушено сообщение с восемью деревнями, где проживают около 60 человек. Проезд возможен лишь для автомобилей высокой проходимости, на месте продолжают дежурить спасатели на лодках", - сообщили в региональном "главке" МЧС.

Аграрии терпят убытки

"Ситуация с каждым днем становится все сложнее. Колоссальное переувлажнение почвы, в результате техника не может выйти в поля, хотя обычно в конце мая приступали к кормозаготовке, да убирать особо нечего. На сегодня хозяйства Вологодской области заготовили на силос 250 тыс. тонн, сена - 11 тыс. тонн, в прошлом году на эту дату было заготовлено втрое больше: 780 тыс. тонн силоса и 30 тыс. тонн сена. Встает вопрос - чем кормить?" - привела пресс-служба вологодского правительства слова заместителя губернатора Михаила Глазкова.

По его словам, в каждом муниципалитете созданы совместные комиссии из специалистов Росгидромета, муниципальных администраций и предприятий для проведения мониторинга и рассмотрении вопроса о введении "Чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе".

"Область, как и все аграрные регионы, получила субсидию от Минсельхоза РФ, взяла на себя определенные обязательства собрать урожай зерна, заготовить корма, произвести определенный объем молока и мяса, но сегодня мы понимаем, что выполнить показатели не удастся. Поэтому будем обращаться в Минсельхоз, чтобы эти показатели нам снизили с учетом форс-мажора и непогоды, которая длится уже два месяца. Область также намерена обратиться за дополнительной субсидией на компенсацию ущерба и закупку кормов, чтобы прокормить поголовье", - сказал Глазков.

Валентин Самолин, главный агроном АО "Племзавод Родина", одного из ведущих вологодских предприятий по использованию сельхозугодий и продуктивности поголовья, отметил, что не припомнит такой ситуации с 1973 года. "15 июля обычно начинали уборку ячменя. Сегодня зерна нет, хлеба на данном поле уже не будет - корневая система растений погибла, колос не сформировался, но здесь подсеяны многолетние травы, будем надеяться, что как вода спадет, ко второй половине августа хоть что-то удастся заготовить на корм скоту", - сказал агроном.

Сокращение поголовья - крайняя мера

Как сообщил ТАСС Сергей Жестянников, руководитель администрации Вологодского района, где сосредоточены крупнейшие сельхозпроизводители региона, муниципалитет вынужден вводить ЧС, проблема с кормами значительная.

"В прошлом году более 300 тыс. тонн кормов заготовили на эту дату, в этом году и до 100 тыс. тонн не дошли, порядка 86 тыс. есть. С зерновыми культурами проблема. Будем ходатайствовать о субсидиях, поскольку из-за отсутствия кормов сокращение объемов производства будет, но пока держимся на уровне прошлого года", - сказал Жестянников.

"Сокращение поголовья, а мне здесь уже задавали такой вопрос, - это самая крайняя мера. Сначала поработаем, посмотрим, что будет по кормам, будем принимать решения. Возможно, снизятся надои, но сокращать поголовье - совсем крайняя мера, сократить легче всего, а как потом все это восстанавливать, особенно в сельском хозяйстве?" - добавил он.

Продовольственная безопасность

Продовольственная безопасность региона будет обеспечена, сказал ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Прогнозируем, что будет спад производства и сбора урожая, особенно кормовых и зерновых, - это продовольственная рожь, корма для животноводческого комплекса и птицеводства. Потому что до сих пор яровые не взошли, поля у нас тонут. Вводимый режим ЧС ни в коей мере не говорит о том, что мы не обеспечим продовольственную безопасность - мы обеспечим, но урожайность будет ниже. Насколько - покажет холодное лето", - сказал губернатор.

В сложившихся условиях важно ввести режим ЧС, потому что правительство области подписало долгосрочное соглашение с Минсельхозом о предоставлении государственных субсидий. При наступлении форс-мажора необходимо его зафиксировать, иначе регион будет оштрафован за невыполнение обязательств по соглашению, отметил руководитель области.

Кувшинников подчеркнул, что с 2012 года в регионе действует программа продовольственной безопасности, областному правительству поставлена задача полностью обеспечить регион всеми основными видами продуктов питания, которые традиционно произрастали и производились на этой территории.

Вологодская область - это и зона рискового земледелия, но традиционно вологжане были сильны в производстве молока, молочной продукции, мяса, картофеля, овощей, зерновых. На сегодня область по многим этим продуктам потребность закрыла и продукцию вывозит. В частности, молока производится вдвое больше от потребности (в 2016 году валовый надой молока составил в области почти 490 тыс. тонн - прим. ТАСС), примерно 40% молочной продукции, а также 50% картофеля, в том числе и семенного, вывозится за пределы региона, подчеркнул Кувшинников.