За первые два дня выставки "Иннопром"-2017 подписано 55 соглашений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Подписано уже 55 соглашений в рамах работы первых двух дней выставки-форума "Иннопром"-2017 в Екатеринбурге, сказал в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Выставка получилась насыщенной мероприятиями, деловая программа гораздо более насыщенная, чем в предыдущий год, и по результатам контактов с бизнесом подписано уже 55 меморандумов и соглашений о сотрудничестве между предпринимателями", - сказал он.

Мантуров отметил, что за все дни "Иннопрома" в прошлом году было подписано 78 соглашений. "Я рассчитываю, что эта положительная динамика будет сохраняться и в последующие годы", - отметил министр. При этом в следующем году площадка Екатеринбург-ЭКСПО, где проходит форум, будет увеличена: будет построен отдельный комплекс конгресс- цента, а прежний павильон, работающий под деловую часть программы, будет сдан для участников под размещение экспонентов.

"Каждый год и качество, и количество участников растет", - сказал Мантуров, отметив, что на выставке стали появляться национальные павильоны.