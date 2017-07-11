Стивидор "ДелоПортс" разместил облигации на 3,5 млрд рублей под 9,4%

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стивидорная компания "ДелоПортс", объединяющая активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах, разместила облигации серии 001P-01 на 3,5 млрд рублей со ставкой купона на уровне 9,4%.
Об этом говорится в сообщении компании.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций "ДелоПортс", зарегистрированной в августе 2016 года. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы - до 10 лет.
21 июня была объявлена оферта по облигациям этой серии. Ценные бумаги были предъявлены к выкупу с 3 по 7 июля. Цена выкупа составила 1 тыс. 56,3 руб. и рассчитывалась исходя из доходности размещения нового выпуска, уменьшенной на 0,1% годовых. В ноябре 2015 года компания разместила неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей с полугодовыми купонными выплатами и трехлетней офертой по цене 100% от номинала. Ставка купона была установлена на уровне 13,8% годовых.
По словам генерального директора "ДелоПортс" Андрея Бубнова, одновременно с размещением облигаций пройдут расчеты по выкупу первого выпуска.
"Новый выпуск на 3,5 млрд руб. сроком на 5 лет позволяет удлинить срок погашения существующих обязательств "ДелоПортс", снизить стоимость заимствования с 13,8% до 9,4%. Особенность сделки заключается в том, что доходность по выкупу старого выпуска определялась доходностью по размещению нового выпуска с небольшой премией. В результате офертой воспользовались инвесторы на общую сумму в 2,1 млрд руб.", - приводятся в сообщении слова Бубнова.
Спрос на новый выпуск значительно превысил предложение. Начальный ценовой диапазон в 9,8-10,3% трижды пересматривался в сторону понижения. Итоговый спрос по купону в 9,4% составил 9,5 млрд руб.