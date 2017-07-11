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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин РФ признал низкую эффективность государственных компаний и связанный с этим высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий.
Об этом говорится в документе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.".
"Отсутствие контроля над ростом издержек и неэффективность реализуемых инвестиционных проектов привели к необходимости опережающего роста тарифов естественных монополий относительно общего индекса цен производителей (без учета нефтегазового сектора), что способствовало перераспределению прибыли корпоративного сектора в пользу таких компаний", - отмечается в документе.
Помимо этого, компании с государственным участием являются крупнейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Их неэффективное использование ведет к ухудшению экономических перспектив страны, говорится в документе.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что российским госкорпорациям "есть еще над чем работать" в плане инвестиционных программ и операционной эффективности.