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Минфин РФ признал низкую эффективность государственных компаний

Экономика и бизнес
11 июля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Неэффективное использование такими компаниями дефицитных трудовых и финансовых ресурсов ведет к ухудшению экономических перспектив страны, отметили в ведомстве

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Здание Министерства финансов РФ

Здание Министерства финансов РФ

© Борис Кавашкин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин РФ признал низкую эффективность государственных компаний и связанный с этим высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий.

Об этом говорится в документе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.".

"Отсутствие контроля над ростом издержек и неэффективность реализуемых инвестиционных проектов привели к необходимости опережающего роста тарифов естественных монополий относительно общего индекса цен производителей (без учета нефтегазового сектора), что способствовало перераспределению прибыли корпоративного сектора в пользу таких компаний", - отмечается в документе.

Помимо этого, компании с государственным участием являются крупнейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Их неэффективное использование ведет к ухудшению экономических перспектив страны, говорится в документе.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что российским госкорпорациям "есть еще над чем работать" в плане инвестиционных программ и операционной эффективности.

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