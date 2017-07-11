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Мантуров: Россия будет производить свои алюминиевые диски на 3D-принтерах

Экономика и бизнес
11 июля, 20:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Правительство, кроме того, предлагает ввести сертификацию импортных дисков, отметил министр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство поддержит производство алюминиевых порошков для печати автомобильных дисков на 3D-принтерах, а также предлагает ввести обязательную сертификацию импортных дисков, заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Львиная доля российского алюминия идет на экспорт, поскольку спрос со стороны отечественной промышленности остается слабым. При этом Россия импортирует готовую продукцию из алюминия, в частности автомобильные диски.

Согласно исследованию Минпромторга, многие диски зарубежного производства слишком тонкие и делаются с использованием алюминиево-магниевых сплавов. "Они, извините, лопаются в самый неподходящий момент, а это вопрос безопасности на дорогах", - сказал Мантуров.

Он добавил, что Минпромторг вышел с инициативой обязательной сертификации алюминиевых дисков, чтобы прекратить поставки контрафактных дисков на российский рынок. "Мы заинтересованы в том, чтобы алюминиевые диски производились в России", - сказал Мантуров.

Министерство предлагает создать кластеры производства продукции из алюминия вокруг крупных промышленных гигантов, в частности, вокруг производств "Русала" в Красноярском крае, Хакассии и Волгоградской области.

Министр подчеркнул, что при производстве дисков можно использовать технологии 3D-печати, для чего необходимо производство целой номенклатуры порошков для принтеров. "Мы будем развивать производство алюминиевых порошков вокруг алюминиевых гигантов. В первую очередь мы будем ставить акцент на поддержке тех предприятий, которые создают добавленную стоимость", - сказал Мантуров.

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