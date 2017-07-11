Южная Корея станет страной - партнером России на "Иннопроме-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Страной - партнером России на промышленной выставке "Иннопром-2018" станет Южная Корея.

Об этом сообщил журналистам в рамках форума-выставки "Иннопром-2017" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Что касается страны-партнера, ею станет Южная Корея. Коллеги подтвердили (свое участие - прим. ТАСС) и уже интенсивно идет работа к следующему году. Работа идет как с нашей стороны - по формированию повестки, экспозиции, деловой программы, но и корейские партнеры проводили встречи, обсуждали, как компании готовятся", - сказал он.

В текущем году партнер России в выставке - Япония, до этого был Китай.