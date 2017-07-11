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Индексы ММВБ и РТС на торгах закрылись разнонаправленно

Экономика и бизнес
11 июля, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,6% - до $47,67 за баррель

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги во вторник разнонаправленно. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,62% - до 1937,64 пункта, а РТС снизился на 0,46%, до 1001,51 пункта.

"В среду индекс ММВБ может снизиться до 1927 пунктов, и индекс РТС рискует спуститься к 992,5 пункта, при подорожании пары доллар/рубль к 61,22", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,6% - до $47,67 за баррель.

"В рамках вечерней сессии мы ожидаем дальнейшего восстановления цен на нефть, что поддержит покупки в наших активах. Так, рубль и фьючерс на индекс РТС могут отыграть часть сегодняшних потерь, закончив "вечерку" в "плюсе". Также это может способствовать росту нашего фондового рынка на открытии в среду", - отметил в свою очередь аналитик "Финама" Богдан Зварич.

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