Reuters: США снимут запрет на провоз электроники на рейсах Egyptair на следующей неделе

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Запрет на провоз электронных устройств на лайнерах авиакомпании Egyptair, направляющихся из египетской столицы в Нью-Йорк, будет снят уже на следующей неделе. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
"Власти США решили снять запрет, введенный в марте, на пронос электронных устройств на борт самолетов Egyptair, следующих из аэропорта Каира в Нью-Йорк", - приводит агентство слова источника в аэропорте столицы Египта.
Ранее аналогичный запрет был отменен на рейсах компаний Kuwait Airways, Royal Jordanian Airlines, Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways.
21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. 29 июня Министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.