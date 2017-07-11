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Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год

Экономика и бизнес
11 июля, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В документе, подготовленном ведомством, говорится, что переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн рублей в год, следует из документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", подготовленного Минфином.

"При этом, учитывая значительные масштабы неформальных практик на рынке труда (по оценкам, объем "серого" фонда оплаты труда - с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью - достигает 10 трлн рублей в год), существует риск, что по мере расширения возможностей налогового администрирования экономика все в большей степени будет сталкиваться с проблематикой субоптимальности структуры налоговой нагрузки", - отмечается в материалах Минфина.

При этом переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. "В этом контексте целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления - путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов", - говорится в документе.

Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов, что может существенно облегчить жизнь бизнесу. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС. В настоящее время страховые взносы во внебюджетные фонды для большинства компаний составляют 30% от фонда оплаты труда, из них в Пенсионный фонд направляется 22%, Фонд социального страхования - 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. Для представителей малого бизнеса общая сумма страховых взносов составляет 26%.

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