Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год

ФК "Динамо" может отказаться от выступления на стадионе "ВТБ Арена парк"Спорт 11 июля, 20:16
Жуков: Париж и Лос-Анджелес представили сопоставимые заявки на проведение ОИ-2024Спорт 11 июля, 20:10
Эволюция "Иннопрома": рекордное число посетителей и ставка на лучшие технологииНовости Урала 11 июля, 20:09
Футболист Погребняк сказал, что его не устраивает нынешнее положение в "Динамо"Спорт 11 июля, 20:04
Тарпищев: решение о единовременном выборе двух столиц ОИ вызвано экономической ситуациейСпорт 11 июля, 20:02
Украинский суд арестовал задержанных в Херсонской области российских пограничниковМеждународная панорама 11 июля, 20:00
Тарпищев: Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не проблемы со стабильностьюСпорт 11 июля, 19:58
Гендиректор клуба: "Динамо" не имеет вопросов от УЕФА по финансовому fair playСпорт 11 июля, 19:55
Кузнецова: интересы ТВ важнее организаторам Уимблдона, чем интересы теннисистовСпорт 11 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн рублей в год, следует из документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", подготовленного Минфином.
"При этом, учитывая значительные масштабы неформальных практик на рынке труда (по оценкам, объем "серого" фонда оплаты труда - с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью - достигает 10 трлн рублей в год), существует риск, что по мере расширения возможностей налогового администрирования экономика все в большей степени будет сталкиваться с проблематикой субоптимальности структуры налоговой нагрузки", - отмечается в материалах Минфина.
При этом переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. "В этом контексте целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления - путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов", - говорится в документе.
Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов, что может существенно облегчить жизнь бизнесу. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС. В настоящее время страховые взносы во внебюджетные фонды для большинства компаний составляют 30% от фонда оплаты труда, из них в Пенсионный фонд направляется 22%, Фонд социального страхования - 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. Для представителей малого бизнеса общая сумма страховых взносов составляет 26%.