Минфин предлагает ввести 50% инвестиционный налоговый вычет на модернизацию производства

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин России предлагает предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет в размере 50% в случае, если расходы компании пошли на модернизацию или приобретение основных средств производства. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики", опубликованных на официальном сайте Госдумы РФ.
"Сейчас в российской экономике наблюдается скромное начало восстановительной фазы инвестиционного цикла, что делает особенно актуальными меры и стимулы, направленные на ускорение (отложенных в период кризиса) инвестиционных программ. В этой связи предлагается предоставить налогоплательщикам инвестиционный налоговый вычет - то есть право уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль на сумму расходов, связанных с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств", - говорится в документе.
Минфин предлагает предоставлять такой налоговый вычет по решению субъекта РФ при реконструкции/модернизации существующих производств в части имущества по 3-7 амортизационным группам (не распространяется на участников региональных инвестпроектов).
Размер вычета составляет 50% от стоимости объекта: 5% за счет части федерального бюджета, а 45% - за счет региональной части (ее сумма не может быть меньше 5% от налоговой базы), говорится в документе. Таким образом, обеспечивается 50% софинансирование инвестиционных расходов со стороны государства в год осуществления инвестиций (по сравнению с 20%, растянутыми на весь период амортизации в "стандартном" режиме).