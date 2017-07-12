Ford, Nissan и Mazda отзывают 2,7 млн авто

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Автомобилестроительные гиганты Ford, Nissan и Mazda отзывают в общей сложности дополнительно 2,7 млн автомобилей, реализованных на североамериканском рынке и оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской фирмы Takata. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Национального управления безопасности движения на шоссейных дорогах США.
Подлежащие отзыву автомобили относятся к 2005-2012 модельным годам. Дефекту подвержены около 515 тыс. машин Nissan модели Versa и примерно 6 тыс. пикапов Mazda серии B. Остальные отзываемые транспортные средства выпущены концерном Ford.
Как указали в ведомстве, неисправность в нагнетателях газа подушек безопасности "подвергает риску" водителей и пассажиров. Takata обязуется устранить неполадки бесплатно.
Скандал вокруг японской компании вспыхнул в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой, что приведет к тому, что в находящихся в автомобиле полетит шрапнель из кусочков пластика и металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 17 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США. Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.