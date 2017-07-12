Правительство РФ изменило порядок оплаты потерь электроэнергии

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в порядок оплаты потерь электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева размещено в среду на сайте кабмина.
"Устанавливается, что покупатели электрической энергии не будут оплачивать "нагрузочные потери" на оптовом рынке, но будут оплачивать полную стоимость услуг по передаче электроэнергии, а сетевые организации будут оплачивать полный объем фактических потерь и получать оплату полной стоимости услуг по передаче электрической энергии", - говорится в сопроводительных документах к постановлению, которое было подготовлено Минэнерго России.
В справке к постановлению говорится, что "стоимость потерь электрической энергии, возникших в сетях сетевых организаций и учтенных в равновесных ценах на электроэнергию, не будет учитываться при определении обязательств по оплате электрической энергии участников оптового рынка - покупателей электроэнергии".
Постановление изменяет также субъектный состав участников оптового рынка и основания для лишения статуса субъекта оптового рынка. В частности, на лиц, владеющих на правах собственности или на другом законном основании объектом (частью объекта) по производству электрической энергии (мощности), в том числе электростанцией, который функционирует в составе Единой энергетической системы России и установленная генерирующая мощность которого равна или превышает 25 МВт, распространена обязанность получения статуса субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и мощности.