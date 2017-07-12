Бывшие топ-менеджеры "Башнефти" обжаловали решение суда о программе мотивации

УФА, 12 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы зарегистрировал заявление бывших менеджеров "Башнефти", обжаловавших решение суда о признании не соответствующими закону положений компании о долгосрочной мотивации. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.

"Заявление зарегистрировано, передано для распределения", - сказали в суде.

Ранее Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора республики Башкортостан о признании не соответствующими закону программы вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти" в 2015-2019 годах, утвержденные бывшим руководством компании.

По условиям документов, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд рублей. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн рублей. "Башнефти" запрещено производить предусмотренные указанными программами выплаты.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".