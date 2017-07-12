ЦСР связал завышение стоимости жилья в РФ с неэффективной структурой сбережений россиян

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Крайне неэффективная с макроэкономической точки зрения структура сбережений россиян является одной из причин значительного завышения стоимости недвижимости в России. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого Алексеем Кудриным, "Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора".

Эксперты ЦСР поясняют, что значительная доля сбережений направляется россиянами на покупку недвижимости и иностранной валюты. "Таким образом, сбережения населения не поступают в реальную экономику и используются недостаточно производительно", - пояснили эксперты. По их словам, та часть ресурсов, которая направляется на покупку недвижимости, также создает негативные эффекты. "Это является одной из причин значительного завышения стоимости недвижимости, отсекающего от ее покупки значительную часть населения, нуждающуюся в улучшении жилищных условий", - поясняют эксперты.

"Кроме того, инвестированный в уже построенные объекты недвижимости капитал "омертвляется" на длительные сроки. Но, возможно, такое поведение населения вполне рационально в условиях отсутствия эффективных (с точки зрения риск/доходность) альтернатив", - говорится в докладе ЦСР.

Приватизация госкомпаний

Аналитики ЦСР считают "крайне низкими" цены приватизации российских госкомпаний на фоне ухудшения настроений инвесторов. В частности, по мнению ЦСР, сейчас инвесторы оценивают весь корпоративный сектор РФ вдвое хуже, чем в 2005-2006 гг.

"Дисконт России по отношению к среднему значению по развивающимся рынкам по показателю P/E (соотношение цены акции компании к ее годовой чистой прибыли) в 2014 году превысил 60%. Это означает, что оценка всего корпоративного сектора России со стороны инвесторов более чем в два раза ниже, чем она могла бы быть при соответствии российского фондового рынка среднему уровню качества по развивающимся рынкам, как это было в 2005-2006 гг. Прямым следствием этого становятся крайне низкие цены продажи государственных пакетов акций при приватизации", - говорится в докладе ЦСР.

Небанковский финсектор ушел в депрессию

Передача функций мегарегулирования Банку России не привела к улучшению ситуации в российском небанковском финансовом секторе, говорится в докладе.

"На наш взгляд, передача функций мегарегулирования Банку России не привела к улучшению ситуации в небанковском финансовом секторе. Существует определенное противоречие между "Ключевыми принципами эффективного банковского надзора" Базельского комитета банковского надзора и "Целями и принципами регулирования рынков ценных бумаг" ИОСКО, эффективное разрешение которого является вызовом для любого национального банка, выполняющего функции мегарегулятора", - говорится в докладе ЦСР.

В частности, по мнению экспертов ЦСР, следствием данного различия подходов к регулированию/надзору может стать возникновение дополнительного конфликта интересов в рамках мегарегулятора сформированного на основе национального банка.

"К сожалению, российский вариант сочетания данных стандартов регулирования нельзя признать удачным. Текущая деятельность Банка России, несмотря на наличие деклараций о защите интересов инвесторов, как представляется, отдает приоритет другой цели финансового регулирования - цели предотвращения системных кризисов", - считают аналитики.

"Эти вышеперечисленные две цели финансового регулирования опираются на различные функции финансового регулирования и надзора. Цель защиты инвесторов опирается на функцию обеспечения правил ведения бизнеса (и надлежащего обслуживания инвесторов) финансовыми посредниками. Цель предотвращения системных кризисов (наиважнейшая для банковского сектора) опирается, прежде всего, на макропруденциальную и на микропруденциальную функции", - говорится в докладе ЦСР.

Небанковский финансовый сектор в России в настоящее время находится в состоянии глубокой депрессии, а финансовые рынки в РФ постепенно умирают, считают в ЦСР.

"Небанковский финансовый сектор в России в настоящее время находится в состоянии глубокой депрессии. Прежде всего это касается фондового рынка, как альтернативного банковскому кредитованию и централизованному финансированию механизма аккумуляции и перераспределения долгосрочных инвестиционных ресурсов. За последние 10 лет ключевое значение на бирже приобрели краткосрочные операции в области денежного и валютного рынка, доля рыночных сделок с капитальными активами становится все более незначительной. Доля денежного рынка в сделках с акциями выросла с 24% в 2005 г. до 86% в 2015 г.; в корпоративных облигациях рост составил соответственно с 42% до 94%, в секторе региональных облигаций - с 47% до 76%", - говорится в докладе ЦСР.

Такую ситуацию следует охарактеризовать как постепенное умирание финансовых рынков в Российской Федерации. "Кроме того, эксперты ЦСР отмечают, что сейчас сокращается ликвидность рынков акций, облигаций и срочного рынка, то есть всех сегментов, по которым можно корректно оценить ликвидность. По всем рассмотренным сегментам финансового рынка наблюдалось падение показателей ликвидности. Наивысший уровень ликвидности по всем этим сегментам рынка за период 2009-2016 гг. был зафиксирован в 2011 году. По сравнению с этим наиболее высоким уровнем ликвидности в 2016 году ликвидность упала на рынке акций в 3,2 раза; на облигационном рынке - в 2,6 раза; на срочном рынке - в 1,4 раза. Такую ситуацию следует охарактеризовать как постепенное умирание финансовых рынков в Российской Федерации", - говорится в докладе.