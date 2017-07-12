Субсидии под киль: что может грозить малым и средним рыбопромысловым предприятиям Арктики

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Старение флота характерно для большинства компаний и регионов России, в том числе для Арктической зоны, где вылавливается основная часть рыбы. На федеральном уровне уже приняты определенные шаги для решения этой проблемы - инвестиционные квоты на строительство, "утилизационный" грант. Однако эксперты и участники отрасли отмечают: принимаемые меры поддержки не учитывают малотоннажный флот.

Суда просят поддержки

Сегодня на федеральном уровне разработано два основных метода поддержки обновления флота. Так, обновленным федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", подписанным президентом России 3 июля 2016 года, предусмотрено выделение квоты на инвестиционные цели. На строительство нового рыбопромыслового флота на российских верфях и современных рыбоперерабатывающих фабрик зарезервировано 20% квот от объема добычи водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.

Второй шаг - решение о субсидиях на приобретение новых гражданских судов, так называемом утилизационном гранте. Это единовременная выплата, которая будет компенсировать часть затрат на строительство новых судов гражданского назначения в случае сдачи на утилизацию прослуживших более 30 лет судов.

Оба нововведения по поддержке судов призваны решить проблему старения. Но рассчитаны они в основном на крупные суда, на что и указывают власти регионов и участники отрасли. Эксперты заявляют: малый рыбопромысловый флот также нуждается в обновлении.

Как сообщила ТАСС заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, весь рыболовецкий флот Северного бассейна характеризуется высокой степенью износа, 86% всех судов построены более 20 лет назад. "Если в ближайшее время не предпринять мер по стимулированию строительства новых судов для рыбаков, то мы можем оказаться вообще без них", — сказала депутат. По ее словам, в Архангельской области средний возраст судов достиг 27 лет.

В Мурманской области почти половина рыбопромыслового флота компаний требует списания из-за возраста. Как сообщал председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, речь идет о судах, возраст которых превысил 30 лет. "Сегодня у предприятий региона 99 судов подошли к возрасту списания при общем числе флота в 230 судов", — сказал глава союза.

Карельские эксперты говорят о некотором улучшении ситуации в компаниях региона. По словам Игоря Зубарева, члена Совета Федерации от Республики Карелия, состояние рыбопромыслового флота на Северном бассейне в целом лучше, чем на Дальнем Востоке. Это мнение поддержал и Илья Раковский, председатель Союза рыбопромышленников Карелии. "Наши карельские предприятия и без инвестиционных квот последние годы значительные суммы инвестировали в обновление и модернизацию флота. Сейчас его состояние и промысловые возможности лучше, чем в советские годы", — отметил Раковский.

Эффективный размер

Росрыболовство называет ограничения в размерах судов, на которые можно получить квоту, вопросом эффективности и безопасности, особенно это касается Арктики.

"Малый флот, который сейчас базируется на Северном бассейне, рассчитан под более спокойные условия и для работы именно в рамках прибрежного рыболовства. Когда речь идет об Арктике, в удаленности от берега первостепенна безопасность, это более крупные суда ледового класса. Наша задача не просто увеличить количество судов, а улучшить условия работы рыбаков в море и повысить безопасность труда на промысле", — сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как он отмечал ранее, были просьбы включить малотоннажные суда в перечень объектов, под которые будут выделяться инвестквоты. "Но они не были поддержаны в целом ни нами, ни крупнейшими ассоциациями, потому что они бы не решали задачу качественного изменения структуры производства рыбной продукции", — заметил глава ведомства.

Именно поэтому меры поддержки были предусмотрены для более крупных судов. "В целом, если мы говорим о Северном бассейне, то, конечно, с учетом всех условий, связанных с безопасностью, с экономической эффективностью, то вылов здесь базируется на таких объектах, как треска, пикша, мойва, добыча которых ведется среднетоннажным флотом. Эти суда имеют большую автономность плавания и достаточную вместимость трюма. Согласно требованиям, претендующие на получение инвестквот средне- и крупнотоннажные суда должны иметь на борту перерабатывающие мощности", — добавил он.

Место для малых судов

Проблема отсутствия поддержки для малых судов имеет и социальную составляющую. По мнению зампредседателя Госдумы Ольги Епифановой, нововведения не учитывают специфику районов Крайнего Севера. Она отметила, что предлагаемые постановления исключают, в частности, возможность обновления судов рыболовецких колхозов Архангельской и Мурманской областей, НАО.

"Это без малого 60% юридических лиц, занимающихся промышленным рыболовством в западной части Арктической зоны России. Более того, все эти предприятия работают на внутренний рынок", — сказала Епифанова.

Она подчеркнула, что малый и средний флот играют важнейшую роль как в экономике, так и в социальном развитии регионов. "В Архангельской области исторически сложилось, что градообразующими предприятиями в населенных пунктах по побережью региона стали рыболовецкие колхозы. Они располагают только мало- и среднетоннажными судами, возраст которых всем известен. И нам необходимо, чтобы эти колхозы смогли воспользоваться предполагаемыми инвестиционными льготами в виде дополнительных квот, для нас это вопрос выживания прибрежных поселков, сохранения там населения", — пояснила Епифанова.

Об этом же говорят и представители малого и среднего бизнеса. Председатель рыболовецкого колхоза "Беломор" (Архангельская область) Сергей Самойлов считает, что меры поддержки по инвестквотам на строительство судов направлены только на крупный бизнес. "Мы воспользоваться не можем, у нас не хватает квоты, чтобы внести в качестве поручительства перед правительством, у остальных колхозов так же. Некоторые вынуждены реформировать колхозы путем слияния в другое юрлицо. Старые колхозы ликвидируют, сливают в один большой, другого пути нет", — рассказал он корреспонденту ТАСС.

Стимул для развития

В Росрыболовстве путь укрупнения считают нормальным. Как сказал ТАСС Шестаков, зачастую малые предприятия имеют такое количество квот, которое эффективно использоваться не могут.

"Зачастую эти все малые предприятия либо рантье, либо вынуждены все равно объединяться и объединять эти квоты, облавливая их на одном или двух судах для того, чтобы была экономическая эффективность. И здесь мы, конечно, видим, что какая-то консолидация может внутри их происходить, то есть по сути дела они могли бы создавать производственные кооперативы, строить на несколько предприятий одно судно и более эффективно заниматься этим делом", — сказал глава ведомства.

В Росрыболовстве также считают, что формат поддержки будет стимулировать развитие рыбной отрасли, включая более глубокую переработку сырья. "В большинстве своем мы сейчас вылавливаем, замораживаем и парализуем сырье. Нам важно, чтобы была более длинная цепочка и была переработка, и мы продавали и реализовывали в том числе и на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью", — сказал Шестаков.

Поэтому, по планам ведомства, инвестиционные квоты получат только суда, которые будут показывать эффективность. При этом законопроектом предусмотрено выделение инвестквот и на судно с чуть меньшим измерением, но которое будет заниматься доставкой живой рыбы — судно- свежевик.

Что касается малых судов, работающих в прибрежной зоне, возможность получения определенной поддержки для них тоже предусмотрена. "Предприятия, которые будут заниматься прибрежным промыслом с соблюдением определенных условий, — они получат повышающий коэффициент к своей квоте. То есть на разрешенный объем вылова они на 20% больше смогут ловить", — сказал Шестаков.