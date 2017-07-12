Курс доллара на Московской бирже снизился до 60,65 руб., евро - до 69,5 руб.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 60,65 руб. Курс евро опустился на 17 копеек, составив 69,50 руб.

Индекс ММВБ в начале торгов вырос на 0,3% и достиг отметки в 1943,99 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,7%, до 1008,59 пункта.