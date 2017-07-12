Госдума приняла закон, позволяющий передать АИЖК банк "Российский капитал"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий Агентству по страхованию вкладов (АСВ) передать Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) банк "Российский капитал". Документ инициирован правительством РФ. АСВ, согласно документу, получит возможность отчуждать приобретенные ею привилегированные акции кредитных организаций, а также конвертировать привилегированные акции этих кредитных организаций в обыкновенные акции.

Закон вводит норму, предусматривающую право АСВ провести отчуждение 100% привилегированных акций, приобретенных за счет использования облигаций федерального займа, внесенных Российской Федерацией в имущество АСВ. В этом случае на приобретение привилегированных акций иным лицом не распространяются положения закона "О банках и банковской деятельности", регламентирующие порядок получения предварительного согласия ЦБ на приобретение акций (долей) кредитной организации.

При этом устанавливается, что привилегированные акции, подлежащие отчуждению, вне зависимости от типа таких акций подлежат конвертации в обыкновенные акции. Документом также предусматривается, что на привилегированные акции, подлежащие отчуждению, при их конвертации в обыкновенные акции не распространяются требования норм закона "Об акционерных обществах".

Законопроектом регламентируется особый порядок принятия решения о конвертации. Конвертация проводится по истечении десяти календарных дней со дня перехода права собственности на привилегированные акции от АСВ к иному лицу. Нормы закона о передаче банка "Российский капитал" АИЖК уже прописаны в законе о федеральном бюджете на 2017 г.

Закон не затронет права других владельцев обыкновенных акций, поскольку предусматривается, что такая конвертация возможна только в акционерных обществах, в которых все акции банка (привилегированные и обыкновенные) принадлежат АСВ.

АИЖК планирует интегрировать банк "Российский капитал" в структуру единого института развития в жилищной сфере. Задача АИЖК - развитие на базе банка прибыльного финансового института, сфокусированного на задачах развития жилищной сферы.

"Российский капитал" с 2015 г. осуществляет санацию проблемного строительного холдинга СУ-155. Банк обеспечивает достройку 130 жилых объектов компании. Согласно концепции Минстроя, проект рассчитан до конца 2018 г.