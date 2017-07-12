Минфин предложил распространить действие ЕГАИС на лекарства

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин предлагает распространить действие ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции) на производство лекарственных средств и медицинских препаратов. Об этом говорится в подготовленных министерством поправках к проекту федерального закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции, опубликованных на сайте правительства.

"Поправки к законопроекту предусматривают в том числе распространение действия ЕГАИС на производство лекарственных средств и медицинских препаратов, введение запрета на перемещение по территории России немаркированной в соответствии с российским законодательством алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в объеме более 10 литров на одного человека", - сообщается на сайте правительства.

Кроме того, поправки предусматривают возможность ограничения доступа к сайтам, содержащим предложения о розничной продаже спиртосодержащей и алкогольной продукции дистанционным способом.

Также предлагается установить запрет на производство и оборот (за исключением экспорта/вывоза за пределы России) алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества, перечень которых будет устанавливаться Минздравом России.

"Предлагается установить ответственность за использование фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) для производства спиртосодержащей пищевой продукции и алкогольной продукции", - сообщается на сайте кабмина.