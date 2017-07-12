Mitsubishi Electric представила платформу для управления данными на предприятиях России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Mitsubishi Electric Corporation представила на международной промышленной выставке "Иннопром-2017" программную платформу e-Factory, предназначенную для обработки больших объемов данных на производстве. На российских предприятиях платформа позволит приблизить производство к японской стратегии социально-экономического развития "Общество 5.0", сообщил в среду руководитель подразделения правительственных и внешних связей компании Норицугу Уэмура.

В компании пояснили, что "Общество 5.0" - это перспективная концепция развития мира во всех его социально-экономических проявлениях, которое позволит обеспечить дальнейшее развитие науки и технологий с учетом интересов людей. "Общество 5.0" является национальной стратегией обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Японии, но применима и в любом другом развитом обществе. Норицугу Уэмура рассказал о стратегии президенту России Владимиру Путину во время его визита на выставку "Иннопром-2017".

"Японское правительство сейчас активно реализует стратегию "Общество 5.0". Ее задача - социально- экономическое развитие общества при помощи высоких технологий и решение таких проблем, как снижение численности трудоспособного населения и снижение конкурентоспособности японской промышленности. С такими же проблемами сталкиваются экономики и других стран, поэтому для производственного сектора Mitsubishi Electric представила на "Иннопроме" свое программное решение - платформу e-Factory, которая позволит российским предприятиям приблизиться к стратегии "Общество 5.0", - сказал он.

О платформе e-Factory

Представитель Mitsubishi Electric добавил, что платформа e-Factory позволяет автоматизировать производство при помощи информационных технологий и обрабатывать большие объемы данных, так называемые Big DATA.

"Платформа e-Factory получает и обрабатывает информацию с сенсоров из разных сетей промышленного оборудования, что позволяет оперативно следить за продуктивностью предприятий и сокращать издержки. Эта платформа основана именно на обработке Big DATA с помощью технологии искусственного интеллекта и интернета вещей", - сказал Норицугу Уэмура.

По его словам, платформа e-Factory с успехом используется на всех предприятиях корпорации в Японии, а ее элементы активно внедряются в России и странах СНГ.

"Платформа работает на российских заводах корейских и японских производителей. На базе платформы работают станки машиностроительных предприятий, водоканалы крупных городов, элементы платформы используются на предприятиях горнодобывающего комплекса России и Казахстана, а также контролируют работу шлюзов на Волго-Балтийском водном пути и управляют работой метрополитена", - отметил представитель компании.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером является Япония, организатором - Министерство промышленности и торговли РФ, оператором - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.