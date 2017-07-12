"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения в причастности к кибершпионажу

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" не имеет политических связей ни с одним из государств мира и не занимается кибершпионажем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ограничила использование американскими госструктурами продукции от "Касперского" на фоне появившихся в американских СМИ слухов о связи компании с разведывательными службами России.
"Лаборатория Касперского" является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа", - подчеркивается в сообщении.
В компании также отметили, что американским чиновникам не раз предлагались варианты сотрудничества, в том числе и официальная проверка кода программного обеспечения.
"Лаборатория Касперского" готова помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований", - подчеркнули в компании.