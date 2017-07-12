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ТМК поставит "Роснефти" до 2022 года 3,5 млн тонн труб

Экономика и бизнес
12 июля, 11:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Поставки трубной продукции в адрес "Роснефти" начнутся со второго полугодия 2017 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) поставит "Роснефти" до 2022 года 3,5 млн тонн трубной продукции, сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Иннопром" председатель совета директоров компании и ее основной владелец Дмитрий Пумпянский.

"Наши основные заказчики, в первую очередь компания "Роснефть", поддерживают отечественного производителя - достаточно сказать, что "Роснефть" провела огромный тендер на пять с половиной лет по поставке нарезных труб. Мы с гордостью сообщаем, что ТМК выиграла значительные объемы в этом тендере, и мы на ПМЭФ с Игорем Ивановичем Сечиным подписали договор на поставку более 3,5 млн тонн трубной продукции для "Роснефти" на период до 2022 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и ТМК подписали долгосрочные контракты на поставку обсадных и насосно-компрессорных труб. Долгосрочные контракты на основе формульного ценообразования будут действовать более пяти лет. Поставки трубной продукции в адрес "Роснефти" начнутся со второго полугодия 2017 года.

Пумпянский также сообщил, что спрос на трубы для бурения и добычи растет.

"И в 2016 к 2015 рос, и в 2017 к 2016 растет, и в РФ рост составит 10-15%. Это очень большой рост. Притом, что РФ полностью соблюдает все условия договора с ОПЕК и снижает добычу, но для поддержания дебита действующих скважин приходится бурить больше, и поставщики труб и другой продукции имеют хороший рынок", - отметил он.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основной акционер ТМК - председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, который владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.

В 2016 году компания реализовала 3,44 млн тонн трубной продукции, из которых 2,866 млн тонн пришлось на предприятия российского дивизиона. В I квартале отгрузки составили 850 тыс. тонн, из которых 650 тыс. тонн реализовано российским потребителям.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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