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ЦБ предлагает продавать электронные полисы ОСАГО с отсрочкой начала действия

Экономика и бизнес
12 июля, 11:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, июля. /ТАСС

По мнению зампреда Банка России Владимира Чистюхина, эта мера необходима для предотвращения случаев злоупотребления со стороны водителей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести правило, согласно которому электронный полис ОСАГО начинает действовать не ранее чем через 72 часа после оформления покупки на сайте страховщика. Соответствующий проект указания регулятор опубликовал для публичного обсуждения. Это нужно для предотвращения самых очевидных случаев злоупотребления правом со стороны водителей, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на международной конференции по страхованию.

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"Самый простой пример - когда уже совершено ДТП и в этот же день водитель пытается купить электронный полис ОСАГО. Если это достаточно быстро делается и у него полис на руках, потом он через 15-30 минут заявляет о ДТП. Нам бы хотелось такого рода случаи предотвратить, сделать "период охлаждения", но в другую сторону - 3-5 дней, но не больше", - рассказал Чистюхин.

Проект указания ЦБ предусматривает, что процесс заключения договора электронного ОСАГО приостанавливается, если указанный в заявлении срок действия договора начинается ранее чем через 72 часа после направления страхователем заявления. Покупка полиса приостанавливается до внесения в заявление изменений, соответствующее уведомление потребитель видит в режиме реального времени на сайте страховщика, следует из проекта указания.

"В ряде случаев возможно законодательство либо наши подзаконные нормативные акты не дают всех необходимых разъяснений страховщикам по некоторым выраженным случаям злоупотребления гражданами своими правами", - пояснил Чистюхин.

С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы через интернет. По оценкам ЦБ, сейчас таким образом продается около 10% полисов ОСАГО.

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