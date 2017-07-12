ЦБ увеличил лимиты по программе для малого бизнеса "6,5%" до 175 млрд руб.

Каррера предпочел бы провести матч за Суперкубок России на час-полтора раньшеСпорт 12 июля, 12:56
Определен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на шоссеСпорт 12 июля, 12:51
Трехкратный призер ОИ Забелинская выступит на чемпионате Европы по велошоссе в ДанииСпорт 12 июля, 12:45
Каррера: российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиватьсяСпорт 12 июля, 12:42
Каррера: "Спартак" не может себе позволить промахнуться с выбором новых футболистовСпорт 12 июля, 12:36
Статус "Неограниченно свободный агент" присвоен 25 игрокам АНО ОХК "Динамо"Спорт 12 июля, 12:36
Каррера: "Спартак" должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок РоссииСпорт 12 июля, 12:33
Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказанияПроисшествия 12 июля, 12:26
РЖД и ФТС подписали план по поэтапному переводу взаимодействия в электронный вид к 2020 г.Транспорт 12 июля, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение увеличить лимиты по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ("Программа 6,5") на 50 млрд руб. Таким образом, лимит был расширен до 175 млрд руб., говорится в сообщении Минэкономразвития.
"Увеличение лимита до 175 млрд руб. позволит расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию в регионах", - отмечается в пресс- релизе.
Программа "6,5%" ("Шесть с половиной") создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию- заемщику.
Маржа банков при выдаче кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4 процентных пункта, среднему бизнесу - в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1 процентных пункта за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.