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ЦБ увеличил лимиты по программе для малого бизнеса "6,5%" до 175 млрд руб.

Экономика и бизнес
12 июля, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Кредитные организации в рамках данной программы имеют возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение увеличить лимиты по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ("Программа 6,5") на 50 млрд руб. Таким образом, лимит был расширен до 175 млрд руб., говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Увеличение лимита до 175 млрд руб. позволит расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию в регионах", - отмечается в пресс- релизе.

Программа "6,5%" ("Шесть с половиной") создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию- заемщику.

Маржа банков при выдаче кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4 процентных пункта, среднему бизнесу - в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1 процентных пункта за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.

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