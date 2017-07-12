ЦБ: ускорение инфляции в июне не угрожает достижению цели в 4% по итогам года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ускорение инфляции в июне в России пока не создает угрозы для достижения целевого уровня в 4% по итогам 2017 года. Об этом говорится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Инфляция в июне временно ускорилась под влиянием цен на плодоовощную продукцию. Холодная погода в мае - июне привела к смещению сезонности в динамике цен плодоовощной продукции и вызвала ускорение годовых темпов инфляции в середине года. Впрочем, пока это не создает угрозы для достижения цели по инфляции в 4% по итогам 2017 года", - отмечается в документе.

Как поясняется в документе, холодная погода весной и летом может привести к частичной потере урожая, что вкупе с пониженным уровнем переходящих на следующий год запасов может ускорить инфляцию в конце 2017 года и первом полугодии 2018 года. Однако, по мнению экспертов, несмотря на ускорение в июне годовой инфляции до 4,4% в годовом выражении, прежде всего, из-за высокого темпа роста цен на плодоовощную продукцию, инфляция остается на траектории, выводящей на цель 4% к концу 2017 года, благодаря пониженным темпам роста цен в начале года.

В то же время возможное смещение сезонности в динамике плодоовощной продукции, вызванное холодной погодой, продолжит негативно отражаться на годовом уровне инфляции, как минимум, до сентября, удерживая ее выше 4% в годовом выражении.

"Вследствие холодной весны время посадки картофеля, огурцов, помидоров, моркови, лука и свеклы сместилось на три-четыре недели, в результате чего урожай в этом году будет собран позже. Подтверждением этому служат данные Министерства сельского хозяйства, согласно которым, в мае 2017 года картофель посажен в объеме 82% от прогнозируемого, а овощи - только 77%. В связи с этим сезонный пик, соответствующий максимальному снижению цены на плодоовощную продукцию, может сместиться с августа на сентябрь", - говорится в бюллетене.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ в июне текущего года составила 0,6% в месячном исчислении. Годовая инфляция, соответственно, ускорилась до 4,4% с 4,1% в мае. Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3%.

Рост ВВП

Согласно документу, рост ВВП по итогам 2017 года может составить не менее 1,5% при сохранении текущих внешних условий.

"Индексная оценка ВВП России свидетельствует об ускорении темпов экономического роста с поправкой на сезонность во II квартале, а также вероятном росте ВВП не менее чем на 1,5% по итогам 2017 года при сохранении текущих внешних условий", - говорится в документе.

По оценке департамента ЦБ РФ, рост российской экономики во II квартале в квартальном выражении может составить 0,5-0,6%, в III квартале - 0,6%, а в IV квартале - 0,5-0,6% с очищенной сезонностью в квартальном выражении.

"Динамика краткосрочных показателей экономической активности и опросных показателей указывают на вероятное ускорение роста экономики во II квартале. Восстановление внутреннего спроса происходит опережающими производство темпами, в пользу чего говорят статистика ВВП по использованию за I квартал 2017 года и данные опережающих индикаторов. Сохраняются позитивные перспективы динамики производства в ближайшие месяцы. При этом небольшое замедление темпов роста экономической активности на фоне падения нефтяных цен в июне, вероятно, не помешает экономике закрепиться на траектории устойчивого, но невысокого роста", - говорится в бюллетене департамента ЦБ РФ.