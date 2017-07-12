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"Алмаз-Антей" поставил в Египет системы и средства для управления воздушным движением

Экономика и бизнес
12 июля, 12:23 дата обновления: 12 июля, 12:45 UTC+3

Концерн намерен разместить производство локаторов гражданского назначения в Индии, сообщил заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" Александр Ведров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Российский концерн "Алмаз-Антей" поставил в Египет системы и средства для управления воздушным движением, производимые предприятиями концерна в рамках программы диверсификации производства. Среди потенциальных заказчиков также страны Африки и Азии. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" Александр Ведров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

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"Сейчас мы в стадии (поставок - прим. ред.) с Египтом, здесь уже идет практическая работа", - сказал Ведров.

Объемы поставок и суммы контрактов он не уточнил, отметив, что это "сотни миллионов долларов".

По словам Ведрова, такими аэронавигационными системами оснащены все российские аэропорты, в том или ином виде средства представлены в аэропортах стран СНГ и на Кубе.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - основной производитель системы организации воздушного движения РФ. Предприятия концерна производят радиолокационную технику: метеорологические радиолокаторы, аэродромные радиолокационные комплексы и другие изделия, а также автоматизированные системы управления воздушным движением.

Переговоры с Индией

По данным топ-менеджера компании, "Алмаз-Антей" ведет переговоры о размещении в Индии производства локаторов гражданского назначения в рамках программы Make in India и готов приступить к реализации проекта в ближайшее время.

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"Речь идет о производстве гражданских локаторов, также метеолокаторов, спутниковой аппаратуры зависимого наблюдения для навигации воздушных судов. У Индии большая территория, есть необходимость реконструкции аэродромной сети, ну и, конечно, они хотят получить доступ к нашим технологиям", - сказал Ведров.

По его словам, компания готова начать реализацию проекта в ближайшее время. "Если компания-партнер в последствии не станет нашим конкурентом, то пожалуйста, тем более если мы будем загружать наши производственные мощности, будем получать прибыль", - отметил топ-менеджер. 

В настоящее время в Индии проходят детальные переговоры по этому проекту. "Мы уже достаточно давно ведем (переговоры - прим. ред.), у нас уже были определенного уровня поставки в Индии, но они носили разовый, а не системный характер. Сейчас мы ведем речь о системном проекте", - добавил замгендиректора.

Необходимые документы планируется подписать до конца года. "На часть изделий точно, там где самое простое и меньше всего вопросов - планируем подписать", - добавил Ведров.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - основной производитель и системный интегратор системы организации воздушного движения РФ. Предприятия концерна производят радиолокационную технику: метерологические радиолокаторы, аэродромные радиолокационные комплексы и другие изделия, а также автоматизированные системы управления воздушным движением.

Программа Make in India объявлена премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2014 году. Программа предусматривает развитие отношений с иностранными партнерами на базе размещения производства или его части на индийской территории. 

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