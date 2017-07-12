Эксперт: создание "умных" систем в 100 городах России оценивается в $3 - $4,5 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость создания основ так называемого "умного" города в 100 крупных городах России оценивается в $3 - $4,5 млрд, заявил в среду руководитель направления стратегических проектов и инициатив CityNext компании Microsoft Александр Данилин на круглом столе в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

"Проект создания большого "умного" города, такого как Москва, оценивается [в сумму] от $500 до $750 млн. Стоимость основ для 100 крупных городов России составит от $3 до $4,5 млрд", - сказал Данилин.

Он подчеркнул, что такой масштабный проект затронул бы жизнь порядка 60% населения всей страны. Эксперты, принявшие участие в круглом столе, сошлись во мнении, что к созданию "умных" городов необходимо приступать уже в ближайшее время.

Повышение качества жизни и экономическая эффективность

По словам генерального директора АО "НИИТС" Александра Миннова, в будущем конкурировать между собой будут не страны, а большие города - удобные для работы и отдыха мегаполисы.

"Внедрение "умного" города - это повышение качества жизни, экономическая эффективность. А также снижение затрат на подрядчиков и соревновательный эффект между муниципалитетами, ведь все хотят быть на федеральном уровне заметными", - сказал Миннов.

Он отметил необходимость системного подхода к реализации подобных проектов, в настоящее же время внедрение "умных" систем зависит от компании, которая готова внедрять свои технологии.

"Где-то это, например, "умные" светофоры, в других городах системы внедряет банк, и это система безналичных расчетов", - пояснил Миннов.

Развитие сдерживает дефицит бюджета

По мнению директора по стратегическому маркетингу GS Group Андрея Безрукова, сейчас очень мало городов, где можно говорить о необходимости и возможности внедрения "умных" систем.

"Совершенно понятно, как это сделать с точки зрения технологии, но непонятно - как организовать и оплатить. Возможности на реализацию нет, потому что у многих городов дефицитные бюджеты", - сказал Безруков.

Эксперты все же видят возможность внедрять "умные" системы за счет механизмов концессий и государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Спрос на "умные" системы формируется отдельными службами города. Инфраструктура в городах старая и требует вложений. Одновременно существует много инвесторов. Если есть условия для создания ГЧП, то инвесторов можно использовать для создания новой инфраструктуры и так же финансировать решения, монетизировать которые достаточно сложно", - считает директор по развитию бизнеса Cisco Systems Лев Левин.

"Города находятся не просто в конкуренции - у кого лучше ВВП или у кого лучше городская среда, города конкурируют за людей. Город - это не просто территория, а возможность по-другому использовать свое время. "Умный" город - это город, где есть открытость, разнообразие и доступность. Для его создания необходимо перестать управлять денежным потоком, надо управлять городской средой", - добавила замгендиректора Агентства инноваций города Москвы Виктория Добровольская.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", страной - партнером выставки является Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.