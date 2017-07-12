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Росатом заверил, что перенос ввода ледокола "Арктика" не приведет к проблемам

Экономика и бизнес
12 июля, 13:14 дата обновления: 12 июля, 13:53 UTC+3

В "Объединенной судостроительной компании" сообщили, что перенос сроков связан как с объективными, так и с субъективными причинами

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Ледокол "Арктика"

Ледокол "Арктика"

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная компания" (ОСК) просила перенести сроки ввода нового ледокола "Арктика" с 2017 года на более поздний срок. Но это не приведет к проблемам по проводке грузов "Атомфлотом" по Северному морскому пути. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Росатома.

"Нам было известно о просьбе ОСК перенести сроки ввода нового ледокола еще в мае. Данное решение не приведет к проблемам по выполнению задач "Атомфлота" по проводке судов по Северному морскому пути", - сообщили ТАСС в департаменте.

Срок, на который ОСК просит правительство перенести ввод ледокола, в Росатоме не уточнили.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написал, что после срыва сроков сдачи ледокола "Арктика" в 2017 году было принято решение о переносе сроков ввода спецсудна на 2019 год. Соответствующее решение, по данным издания, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Также он поручил принять "кадровые и организационно-управленческие решения" в связи со срывом сроков ввода спецсудна.

Объективные причины для отставания

В ОСК ТАСС сообщили, что причинами неисполнения технологических сроков строительства ледокола стали как объективные, так и субъективные аспекты. К объективным ОСК относит "острый кадровый голод в отрасли", потерю компетенций, наработанных в годы Советского Союза, в реализации подобных проектов, необходимость переделать технический проект и рабоче-конструкторскую документацию в связи с новым выбором поставщиков и оборудования, а также опытно-конструкторские работы в связи с замещением импортных комплектующих отечественными.

"В первую очередь речь идет о паротурбинных установках (изготовитель - "КировЭнергоМаш") и системе электродвижения (проектант и изготовитель - "Крыловский ГНЦ"). Именно эти "звенья" оказались ключевыми причинами сдвига сроков строительства головного судна проекта 22220",  - сказали в ОСК, отметив, что между производителями не было должного уровня кооперации.

"ОСК в инициативном порядке проводила проверки, инициировала соответствующие обращения в правительство РФ и Генеральную прокуратуру, по результатам которых были возбуждены административные и уголовные дела. По итогам этих мер могут быть приняты соответствующие решения кадрового и организационно-управленческого характера", - добавили в компании.

В ОСК отметили, что ряд проведенных менеджментом мер позволил снизить сроки отставания ввода ледокола "Арктика".

"Самое важное - максимально сократить сроки отставания от графика. Для этого ОСК и БЗС ("Балтийский завод", на верфях которого строится ледокол - прим. ТАСС) уже приняты необходимые организационные и технологические меры, которые позволили сжать разрыв до одного года, несмотря на то, что поставщики ключевого оборудования фактически спровоцировали двухлетнее отставание", - сказали в ОСК.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в июне сообщил, что сдача головного ледокола "Арктика" состоится в июне 2019 года.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года. Стоимость этого проекта оценивается в 122 млрд руб.

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