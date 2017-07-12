Совфед одобрил изменения в закон, касающийся иностранных инвестиций в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил изменения в законы об иностранных инвестициях в РФ и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

"Изменения касаются установления порядка применения законодательства РФ об иностранных инвестициях на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь", - уточнил зампредседателя комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев.

По его словам, законом определено, что иностранными инвесторами признаются также россияне, имеющие иное гражданство, а также отечественные организации, находящиеся под контролем иностранных инвесторов. Сделки, совершаемые иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию.

Также был уточнен перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и установлены правовые последствия за непредоставление иностранным инвестором или группой лиц в уполномоченный орган информации о приобретении пяти и более процентов акций, составляющих уставный капитал организации, имеющей стратегическое значение.