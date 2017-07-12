Совфед одобрил изменения в закон, касающийся иностранных инвестиций в Крыму и Севастополе

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил изменения в законы об иностранных инвестициях в РФ и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
"Изменения касаются установления порядка применения законодательства РФ об иностранных инвестициях на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь", - уточнил зампредседателя комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев.
По его словам, законом определено, что иностранными инвесторами признаются также россияне, имеющие иное гражданство, а также отечественные организации, находящиеся под контролем иностранных инвесторов. Сделки, совершаемые иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию.
Также был уточнен перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и установлены правовые последствия за непредоставление иностранным инвестором или группой лиц в уполномоченный орган информации о приобретении пяти и более процентов акций, составляющих уставный капитал организации, имеющей стратегическое значение.