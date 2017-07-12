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Стоимость ЦКАД увеличилась на 4% до 313 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 июля, 13:14 UTC+3 МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Объем капитальных вложений в ЦКАД утвержден распоряжением правительства РФ

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) увеличилась на 4% и теперь составляет 313,27 млрд рублей. Изменения в паспорте инвестиционного проекта были утверждены распоряжением правительства РФ.

"Объем капительных вложений в ценах соответствующих лет - 313,27 млрд рублей (с налогом на добавленную стоимость)", - говорится в документе.

ЦКАД - новое кольцо вокруг Москвы, протяженность которого составит 339-344 км, в том числе более 283 км новых дорог и еще 55,5 км - реконструированных. Стоимость строительства ранее составляла около 300 млрд рублей.

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