Стоимость ЦКАД увеличилась на 4% до 313 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) увеличилась на 4% и теперь составляет 313,27 млрд рублей. Изменения в паспорте инвестиционного проекта были утверждены распоряжением правительства РФ.

"Объем капительных вложений в ценах соответствующих лет - 313,27 млрд рублей (с налогом на добавленную стоимость)", - говорится в документе.

ЦКАД - новое кольцо вокруг Москвы, протяженность которого составит 339-344 км, в том числе более 283 км новых дорог и еще 55,5 км - реконструированных. Стоимость строительства ранее составляла около 300 млрд рублей.