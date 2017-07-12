Медведев: бюджет на 2018-2020 годы будет сложным

ГОРКИ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2018-2020 годов будет непростым. "Бюджет, как и в предыдущий период, остается достаточно сложным, - заявил он на совещании о финансировании спорта, физкультуры, туризма и молодежной политики. - А это значит, что нам нужно принимать оптимальные, выверенные решения, распределять деньги, исходя из наших реальных возможностей".

Глава кабмина добавил, что расходование средств должно вестись "таким образом, чтобы в новом бюджете были предусмотрены все необходимые средства на ключевые направления, программы и проекты". "Ну и так, чтобы отдача была максимальной", - добавил он.